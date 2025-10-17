Riccione festeggia i suoi 103 anni e si regala la dolcezza di CiocoPaese

Il fabbricato dell'ex Cose di Casa, in Corso Fratelli Cervi, per la tre giorni di CiocoPaese, e del 103esimo compleanno dell'autonomia di Riccione si trasforma in museo e galleria espositiva di foto e quadri caraibici. Ne indica la location la bandiera dominicana che sventola sull'antica dimora dei Saponi. La mostra fotografica è stata realizzata infatti col patrocinio dell'Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana. Da non perdere le visite guidate al Museo del cioccolato con esclusivi pezzi della collezione di Paolo Staccoli, come quello d'inizio secolo scorso alto metro usato per confezionare la bimba di cioccolato, o i cofanetti dei cioccolatini usati dai rappresentanti della Talmone.

