Ribociclib più endocrina | -28% recidive nel carcinoma mammario iniziale
Una combinazione di ribociclib e terapia endocrina promette di cambiare il corso del carcinoma mammario in fase iniziale, con una riduzione del rischio di recidiva che resta significativa anche a distanza di anni e un beneficio concreto sulla sopravvivenza libera da malattia invasiva. Sono dati che parlano di futuro, ma soprattutto di tempo restituito. Lo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
