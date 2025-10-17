Riarmo europeo sogni americani | Leonardo-Knds in gara per i nuovi obici Usa

Mentre l’ Europa progetta i suoi piani di riarmo e in maniera finora disomogenea ma irrorata da importanti risorse i Paesi del Vecchio Continente pensano a come rimpinguare i propri arsenali, i loro colossi della Difesa fiutano affari anche oltre Atlantico per sfruttare le economie di scala industriali emerse negli ultimi anni. Un esempio è rappresentato dalla manovra comune italo-franco-tedesca per assicurarsi un appalto miliardario, quello per il nuovo obice d’artiglieria dello United States Army. La corsa all’artiglieria Usa con Leonardo Drs e Knds. Leonardo Drs, la succursale americana di Piazzale Montegrappa, ha infatti aperto la corsa come prime contractor per un progetto di soluzione volta ad ammodernare l’artiglieria a stelle e strisce in sinergia con la franco-tedesca Knds. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Riarmo europeo, sogni americani: Leonardo-Knds in gara per i nuovi obici Usa

