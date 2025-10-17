Riaprono i valichi di Rafah Hamas | rispetteremo impegno

Hamas ribadisce l’impegno a rispettare l’accordo, mentre si attende a giorni la riapertura del valico di Rafah. Servizio di Federico Plotti e Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

