Riaprono i valichi di Rafah Hamas | rispetteremo impegno
Hamas ribadisce l’impegno a rispettare l’accordo, mentre si attende a giorni la riapertura del valico di Rafah. Servizio di Federico Plotti e Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
