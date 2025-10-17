Ri-Generazione Festival e i giovani
Anche quest’anno torna Ri-Generazione Festival, lo spazio per i giovani, e non solo, creato dall’ Associazione Culturale LiberiLibri in collaborazione con il Comune di Cavriglia. Da stasera a domenica alle ore 21 gli ospiti si alterneranno, raccontandosi, al Teatro Comunale. Il fil rouge di questa edizione è il " Potere della Comunicazione ". Saranno protagonisti questa sera Punkcake, un collettivo musicale che nasce nel 2022 dalla necessità di cinque persone di provincia di suonare insieme. Nei suoi concerti la band porta sul palco messaggi di unione, libertà e resistenza. Nel 2024 i Punkcake partecipano alla diciottesima edizione di X-Factor distinguendosi per la loro personalità e la loro libertà creativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
