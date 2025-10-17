Revocata libertà vigilata per l' imprenditore del clan | Non è più pericoloso

Casertanews.it | 17 ott 2025

Niente libertà vigilata per Carlo Fontana, 53enne di Casapesenna, ritenuto fiancheggiatore del boss Michele Zagaria. E’ quanto disposto dal magistrato di sorveglianza Elena Valente del tribunale di Napoli che ha dichiarato cessata la pericolosità sociale del 53enne, difeso dall'avvocato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

