Reteventi | teatro e musica protagonisti nel fine settimana in provincia di Padova

17 ott 2025

Fine settimana denso di appuntamenti per RetEventi Cultura Veneto 2025, il cartellone di iniziative che fino a fine novembre propone un ricco programma di teatro e musica nel territorio padovano.TeatroSabato 18 ottobre, alle ore 10, la rassegna “Risonanze Urbane” farà tappa a Campodoro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

