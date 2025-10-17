Retegui imita Riva? Ecco come El Chapita può scrivere la storia in azzurro

Retegui sta procedendo spedito a una media di 0,44 gol a partita con la Nazionale italiana. Se mantenesse questi ritmi, El Chapita potrebbe entrare nella top five dei migliori marcatori di sempre in azzurro entro i 31 anni. Ma attenzione, perché c'è anche un altro giocatore che sta facendo molto bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

