Retegui come Riva? Ecco come El Chapita può scrivere la storia in azzurro

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Retegui sta procedendo spedito a una media di 0,44 gol a partita con la Nazionale italiana. Se mantenesse questi ritmi, El Chapita potrebbe entrare nella top five dei migliori marcatori di sempre in azzurro entro i 31 anni. Ma attenzione, perché c'è anche un altro giocatore che sta facendo molto bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

