Restauri raffinati arredi e una piccola mostra | il Teatro Verdi si presenta al pubblico più elegante e rinnovato

Pisatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’approssimarsi della duplice e attesissima apertura di stagione - sabato 18 ottobre il Danish String Quartet inaugura quella concertistica in collaborazione con la Scuola Normale, venerdì 31 ottobre il Macbeth inaugura quella operistica - il Teatro Verdi è pronto ad accogliere il pubblico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

