Restauri raffinati arredi e una piccola mostra | il Teatro Verdi si presenta al pubblico più elegante e rinnovato

Nell’approssimarsi della duplice e attesissima apertura di stagione - sabato 18 ottobre il Danish String Quartet inaugura quella concertistica in collaborazione con la Scuola Normale, venerdì 31 ottobre il Macbeth inaugura quella operistica - il Teatro Verdi è pronto ad accogliere il pubblico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Alessandro Vacchetti Risveglio di Primavera, Essevi Torino - 1938 Scultura in terraglia dipinta in policromia sotto vetrina. Misure 54 x 36 x 28 cm @fotodispirito #essevi #sandrovacchettiessevi #sandrovacchetti #restauroceramica #checcuccirestauri - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, restauri a Palazzo Reale: arredi e arazzi nella prima Anticamera - Il 24 aprile sarà riaperta al pubblico la prima Anticamera, dove ammirare i nuovi restauri degli arredi e degli apparati decorativi. Scrive ilmattino.it