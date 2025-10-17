‘Restanza artigiana’ la convention a Roma
Nei giorni scorsi si è svolta a Roma la convention nazionale del Gruppo giovani imprenditori di Confartigianato, dedicata al tema ‘Restanza artigiana: giovani che innovano, territori che vivono’. Alla convention era presente anche la delegazione del Movimento giovani della Confartigianato Ravenna, che ha preso parte ai lavori su delega del presidente provinciale giovani Alex Montanaro. La delegazione ravennate era composta da Shilan Shamil (Biroke Studio, Fusignano) e Luca Baldani (B&C Snc, Faenza), accompagnati da Enea Emiliani, funzionario referente provinciale del movimento. I rappresentanti di Confartigianato della provincia di Ravenna hanno avuto modo di ascoltare i contributi autorevoli, dialogare con altri giovani imprenditori provenienti da tutta Italia e confrontarsi con le linee di lavoro che il movimento intende sviluppare, anche attraverso il futuro ‘manifesto’, che verrà elaborato come esito della convention. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
