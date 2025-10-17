Report bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci | Avrebbe potuto uccidere

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ordigno rudimentale è esploso intorno alle 22 di ieri sera e ha danneggiato l'auto del giornalista e quella di sua figlia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

report bomba distrugge le auto del conduttore sigfrido ranucci avrebbe potuto uccidere

© Gazzetta.it - Report, bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere"

Report, bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere" - L'ordigno rudimentale è esploso intorno alle 22 di ieri sera e ha danneggiato l'auto del giornalista e quella di sua figlia

Sigfrido Ranucci, bomba distrugge la sua auto e quella della figlia vicino Roma: «Poteva uccidere, mia figlia era lì poco prima». Ordigno rudimentale - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme.

Attentato a Ranucci, bomba distrugge le auto del giornalista di Report - «La potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento»

