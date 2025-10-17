Renzo Arbore omaggia Antonello Falqui alla Festa del Cinema di Roma | Il varietà oggi è in crisi perché mancano le idee

Romatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quando lo incontravo io, Antonello Falqui, arrossivo. Antonello mi intimidiva molto”. Sono le parole di Renzo Arbore, protagonista sul red carpet della 20esima Festa del Cinema di Roma per omaggiare il re del varietà.Il cantautore ha incontrato il pubblico all'Auditorium Parco della Musica, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

renzo arbore omaggia antonelloRenzo Arbore: «Sessant’anni fa abbiamo "inventato" i giovani». La rivoluzione Bandiera gialla e i cantanti diventati miti - Sessant’anni fa, nel cuore pulsante di Roma, un gruppo di ragazzi accendeva la miccia di una rivoluzione culturale. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Renzo Arbore Omaggia Antonello