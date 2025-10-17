Renzo Arbore omaggia Antonello Falqui alla Festa del Cinema di Roma | Il varietà oggi è in crisi perché mancano le idee
“Quando lo incontravo io, Antonello Falqui, arrossivo. Antonello mi intimidiva molto”. Sono le parole di Renzo Arbore, protagonista sul red carpet della 20esima Festa del Cinema di Roma per omaggiare il re del varietà.Il cantautore ha incontrato il pubblico all'Auditorium Parco della Musica, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
