Renato Guttuso | al Castello di Masnago debutta un nuovo percorso museale
Varese, 17 ottobre 2025 – Renato Guttuso e Varese: un rapporto consolidato e fruttuoso anche dal punto di vista artistico. Iniziato negli anni ‘50, quando la moglie Mimise ereditò Villa Dotti nel rione di Velate e proseguito fino quasi alla morte dell’artista. Fra le testimonianze più apprezzate l’affresco La fuga in Egitto, realizzato alla terza cappella del Sacro Monte e Spes contra Spem, dipinto proprio a Velate, l’opera più ambiziosa nell’ultimo scorcio di carriera del pittore di origini siciliane. La mostra. Quel legame storico oggi è al centro di un percorso espositivo, che verrà inaugurato domenica 26 ottobre al Castello di Masnago (ore 17). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
