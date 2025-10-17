Regno Unito la crisi umanitaria dell’infanzia è da record | 4,5 milioni di bambini vivono sotto la soglia di povertà

La povertà infantile nel Regno Unito ha raggiunto livelli record, con 4,5 milioni di bambini che vivono sotto la soglia di povertà relativa nel periodo fino ad aprile 2024, secondo i dati più recenti pubblicati dalla Children’s Commissioner. Significa che quasi un bambino su tre – il 31% del totale – è esposto a privazioni che ne compromettono lo sviluppo, dall’accesso al cibo sano alla stabilità abitativa. L’aumento di 100.000 casi rispetto all’anno precedente segna un trend allarmante, con oltre 172.000 minori costretti a vivere in alloggi temporanei a fine giugno 2025, un record storico che gli attivisti definiscono una “crisi umanitaria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Regno Unito, la “crisi umanitaria” dell’infanzia è da record: 4,5 milioni di bambini vivono sotto la soglia di povertà

