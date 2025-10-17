Regno Unito il principe Andrea rinuncia al titolo
L'annuncio era nell'aria da mesi: il principe Andrea ha rinunciato ai titoli. Lo ha annunciato in una dichiarazione del principe Andrea diffusa da Buckingham Palace e si inserisce nel contesto dello scandalo legato alla sua amicizia con Jeffrey Epstein. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
