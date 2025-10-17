Regno Unito il principe Andrea rinuncia al titolo reale

LONDRA. Il principe Andrea ha rinunciato ai suoi titoli reali, incluso quello di Duca di York, dopo «una discussione con il Re». Lo riferisce la Bbc. «Abbiamo concluso che le continue accuse. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Regno Unito, il principe Andrea rinuncia al titolo reale

