Regno Unito il principe Andrea rinuncia al titolo di duca di York dopo il caso Epstein

Il principe Andrea ha annunciato ufficialmente la rinuncia al titolo reale di duca di York. La dichiarazione, diffusa da Buckingham Palace, arriva nel contesto delle continue polemiche nel Regno Unito legate alla sua amicizia con Jeffrey Epstein. Andrea, fratello minore di re Carlo III, ha spiegato che la decisione è stata presa di comune accordo con la famiglia reale, per evitare che le accuse nei suoi confronti possano distrarre dall’operato della monarchia. Via altri titoli onorifici, resta solo il titolo di principe. Oltre al titolo di duca di York, il principe Andrea rinuncerà anche a prestigiose onorificenze: non sarà più Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano né Cavaliere Reale Compagno dell’Ordine della Giarrettiera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, il principe Andrea rinuncia al titolo di duca di York dopo il caso Epstein

