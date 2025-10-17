Regno Unito il principe Andrea rinuncia al suo titolo reale dopo gli scandali | Ma respingo le accuse a mio carico
Il principe Andrea del Regno Unito, fratello di re Carlo III, ha annunciato che rinuncerà al suo titolo reale a causa degli scandali che lo hanno travolto. «Nei colloqui con il Re e con i miei familiari più stretti e non solo, abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l’attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale. Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese. Rimango fedele alla mia decisione presa cinque anni fa di tenermi lontano dalla vita pubblica», ha annunciato il Re in una dichiarazione ufficiale. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Ferrari riduce le consegne nel Regno Unito: l’effetto delle nuove regole fiscali abbatte i valori residui delle auto. Secondo il Financial Times, la casa di Maranello sta reagendo riducendo le consegne in Gran Bretagna in risposta al calo dei valori residui e alla - X Vai su X
La premier del Regno Unito dal 1979 al 1990 ebbe delle «relazioni extraconiugali» - facebook.com Vai su Facebook
Il principe Andrea del Regno Unito, da anni coinvolto in vari scandali, rinuncerà ai suoi titoli reali - Il principe Andrea del Regno Unito, fratello dell’attuale re Carlo, ha detto che rinuncerà ai suoi titoli, incluso quello di Duca di York. Da ilpost.it
Regno Unito, il principe Andrea rinuncia al titolo di duca di York dopo il caso Epstein - Il principe Andrea ha annunciato ufficialmente la rinuncia al titolo reale di duca di York. Scrive msn.com
Il principe Andrea rinuncia al suo titolo reale: decisione presa «dopo una discussione con il re» - Il principe Andrea del Regno Unito, travolto dagli scandali, ha annunciato che rinuncerà al suo titolo reale tra cui quello di Duca di York. gazzettadiparma.it scrive