Regno Unito il principe Andrea rinuncia al suo titolo reale dopo gli scandali | Ma respingo le accuse a mio carico

Il principe Andrea del Regno Unito, fratello di re Carlo III, ha annunciato che rinuncerà al suo titolo reale a causa degli scandali che lo hanno travolto. «Nei colloqui con il Re e con i miei familiari più stretti e non solo, abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale. Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese. Rimango fedele alla mia decisione presa cinque anni fa di tenermi lontano dalla vita pubblica», ha annunciato il Re in una dichiarazione ufficiale.