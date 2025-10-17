Registrare le telefonate in tempo reale? Ora si può e l’AI fa anche il riassunto

Fino a pochi anni fa registrare una telefonata era una piccola impresa tecnologica. Chi provava a salvare un’intervista, una riunione o una conversazione importante si scontrava con limiti imposti dai sistemi operativi: Apple e Android non lo permettevano nativamente, oppure costringevano a usare app di terze parti complesse e spesso inaffidabili. Nel vuoto lasciato dai grandi, una startup nata tra Cina e Stati Uniti ha trovato la sua occasione. Plaud, dopo il successo dei modelli Note e NotePin, presenta Plaud Note Pro, un dispositivo grande quanto una carta di credito che trasforma la voce in testo grazie all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

