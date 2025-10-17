Regione Puglia | stamani malfunzionamento dei sistemi informativi Situazione risolta intorno a mezzogiorno
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Si informa che i sistemi informativi della Regione Puglia, risultati temporaneamente non raggiungibili a partire dalle ore 8.15 di oggi a causa di un guasto alle apparecchiature di collegamento che regolano e proteggono il traffico tra il datacenter regionale e la rete internet, sono ora completamente ripristinati e nuovamente accessibili. Il disservizio non ha comportato alcuna perdita o compromissione dei dati esistenti. Durante l’interruzione, i servizi essenziali hanno comunque garantito l’operatività attraverso procedure alternative, assicurando la continuità delle attività. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
