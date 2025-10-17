Regione Lombardia punta sul tessile comasco | innovazione sostenibilità e filiere
Prosegue il tour istituzionale “Lombardia Protagonista. Qui Puoi”, promosso dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, con una nuova tappa a Como interamente dedicata alla valorizzazione del distretto tessile. Al centro della. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altre letture consigliate
Regione Lombardia - facebook.com Vai su Facebook
Regione Lombardia sarà al “Salone dello Studente” di Novegro il 16 e 17 ottobre per presentare le opportunità di formazione professionale, ITS e Fondo Sociale Europeo. Incontri e workshop su AI, lavoro, sistema tecnico-professionale e studio all’estero. ️ - X Vai su X
Lombardia in campo per la filiera del tessile di Como - Qui Puoi', promosso dal governatore Attilio Fontana e dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha fatto tappa a Como con un focus sul Distret ... Segnala ansa.it
Tessile comasco, regione Lombardia in campo al via il piano di supporto per la filiera - Prosegue l’impegno di Regione Lombardia a sostegno dei territori e delle loro peculiarità economiche. Secondo valtellinanews.it
Regione Lombardia a sostegno del settore tessile - Il messaggio: andare oltre la logica del distretto, a sostegno delle peculiarità economiche dei territori. Secondo rainews.it