Regione Lombardia punta sul tessile comasco | innovazione sostenibilità e filiere

Prosegue il tour istituzionale “Lombardia Protagonista. Qui Puoi”, promosso dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, con una nuova tappa a Como interamente dedicata alla valorizzazione del distretto tessile. Al centro della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Complessivamente Regione Lombardia ha stanziato sei milioni di euro per 343 realtà. Guidesi: «Investimenti che riguardano processi di rinnovamento e passaggi generazionali» - facebook.com Vai su Facebook

Scopri l’app LabLab, l’innovativo strumento di Regione Lombardia per far incontrare giovani e aziende e vivi le esperienze nelle imprese selezionate in base ai tuoi interessi. Per saperne di più http://reglomb.it/8VMt50XcXfG #lavoro #FSEplus #UE2127 #Lo - X Vai su X

Regione Lombardia punta sul tessile comasco: innovazione, sostenibilità e filiere - Guidesi ha invece sottolineato il ruolo strategico della Lombardia come prima regione manifatturiera d’Europa: “Connettere competenze, risorse e credito è fondamentale per rendere i nostri territori ... Riporta quicomo.it

Lombardia in campo per la filiera del tessile di Como - Qui Puoi', promosso dal governatore Attilio Fontana e dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha fatto tappa a Como con un focus sul Distret ... Riporta ansa.it

Regione Lombardia a sostegno del settore tessile - Il messaggio: andare oltre la logica del distretto, a sostegno delle peculiarità economiche dei territori. Secondo rainews.it