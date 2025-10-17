Regione Lombardia punta sul tessile comasco | innovazione sostenibilità e filiere

Quicomo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il tour istituzionale “Lombardia Protagonista. Qui Puoi”, promosso dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, con una nuova tappa a Como interamente dedicata alla valorizzazione del distretto tessile. Al centro della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

regione lombardia punta tessileRegione Lombardia punta sul tessile comasco: innovazione, sostenibilità e filiere - Guidesi ha invece sottolineato il ruolo strategico della Lombardia come prima regione manifatturiera d’Europa: “Connettere competenze, risorse e credito è fondamentale per rendere i nostri territori ... Riporta quicomo.it

regione lombardia punta tessileLombardia in campo per la filiera del tessile di Como - Qui Puoi', promosso dal governatore Attilio Fontana e dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha fatto tappa a Como con un focus sul Distret ... Riporta ansa.it

regione lombardia punta tessileRegione Lombardia a sostegno del settore tessile - Il messaggio: andare oltre la logica del distretto, a sostegno delle peculiarità economiche dei territori. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Lombardia Punta Tessile