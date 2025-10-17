Regione incentivi ai medici di base nelle aree interne | accolta la proposta di Corrado Matera

Tempo di lettura: 3 minuti Con l’approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 733 dell’8 ottobre 2025, la Regione Campania ha dato il via libera al nuovo Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la Medicina Generale, che definisce le modalità organizzative, economiche e professionali dei medici di medicina generale in Campania. L’AIR, strumento previsto a livello nazionale per adattare alle realtà territoriali l’ Accordo Collettivo Nazionale (ACN), rappresenta l’atto con cui la Regione e le organizzazioni sindacali dei medici di famiglia concordano gli standard di medicina di prossimità, gli orari di attività, le sedi e le indennità integrative, con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale e garantire pari accesso ai servizi sanitari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

