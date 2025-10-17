Regione bandiere a mezz’asta per i carabinieri vittime dell’esplosione a Castel D’Azzano

Bandiere a mezzasta sul palazzo della Regione Liguria, nella giornata di venerdì 17 ottobre, in segno di lutto per i funerali di Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, i tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano, nel veronese. Le esequie si tengono nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

