Tempo di lettura: 2 minuti Il Partito Democratico sannita ha presentato ufficialmente i propri candidati per le prossime Elezioni Regionali. Una sala gremita all’ Hotel Villa Traiano per annunciare il duo composto da Rosa Razzano e Giovanni Cacciano, che correranno a sostegno di Roberto Fico, scelto come candidato presidente dalla coalizione di centrosinistra. “Siamo pronti a questa sfida – ha dichiarato Rosa Razzano – oggi inizia la campagna elettorale con entusiasmo e convinzione. Siamo certi che Roberto Fico sarà il prossimo presidente della Regione Campania. La mia candidatura è il risultato di un confronto serio e partecipato all’interno del partito: c’erano altri nomi in campo, ma alla fine si è scelto nel segno della condivisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, il PD presenta il tandem Razzano-Cacciano: “Tutto il partito è in campo, nessuna crepa interna”