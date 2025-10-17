Regionali Granato Campania Popolare | Il rinnovamento di Fico? ‘Figli di’ e fan di Berlusconi

Tempo di lettura: 2 minuti “Armando Cesaro ufficializza la sua candidatura in Casa Riformista, a sostegno di Roberto Fico. Altro che rinnovamento: la coalizione dei “figli di” ha ufficializzato un eminente candidato, accompagnato dai Mastella, dai De Luca, dai Lettieri e dai Casillo”, dichiara Giuliano Granato, candidato alla Presidenza della Regione Campania per Campania Popolare. “Menomale che Cesaro, pochi giorni fa, ha condiviso una foto a sostegno di Silvio Berlusconi: almeno ci ha rassicurato sul fatto che non ha cambiato idee. Insomma — conclude Granato — il rinnovamento di Fico va a braccetto con il sistema di potere dei “figli di” e dei fan di Berlusconi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

