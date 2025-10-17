Regionali c’è anche Pino Rosato nella lista collegata a De Luca
Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a provare la sfida per la Regione Campania il dottor Pino Rosato, candidato nella lista “ A testa Alta” a sostegno del candidato Governatore del centrosinistra Roberto Fico, ma diretta espressione del Governatore uscente Vincenzo De Luca. Alle regionali del 2020 è stato candidato alla Regione con Fare Democratico, la lista diretta espressione di De Mita, incassando 8300 preferenze. I due si sono visti questa mattina e hanno siglato l’intesa, nonostante pare che in prima battuta pare avesse declinato. Rosato è medico, rinomato cardiologo, è stato primario e dal 2011 al 2016 direttore generale dell’azienda ospedaliera Moscati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
