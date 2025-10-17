Regionali Boccalone si presenta | Dobbiamo voltare pagina dopo dieci anni di fallimenti
Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuta nella cornice di Palazzo Paolo V, la conferenza stampa di presentazione di Nicola Boccalone, candidato alle prossime Regionali in Campania con la lista “Cirielli Presidente”. Al suo fianco, in questa prima uscita ufficiale, Italo Cirielli, coordinatore della lista nonchè figlio di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla guida della Regione. Volti noti della destra beneventana hanno fatto da cornice all’evento, accorsi per sostenere una candidatura definita dallo stesso Italo Cirielli come “la scelta giusta” per assicurare un risultato di peso alla coalizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
