Regionali Bandecchi e Maria Rosaria Boccia in tour in Campania

Tempo di lettura: 2 minuti Stefano Bandecchi, fondatore del movimento Dimensione Bandecchi e sindaco di Terni, è tornato questa mattina in Campania per incontrare l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, che ha recentemente annunciato la propria disponibilità a candidarsi nelle fila del movimento. La Boccia ha dichiarato di aver accettato la candidatura “perché il programma di Dimensione Bandecchi e le parole del presidente mi hanno convinta, ma prima di firmare voglio essere convinta anche dai fatti”. Da oggi, i due danno ufficialmente inizio a quello che è stato definito un “tour politico-imprenditoriale-gastronomico”, pensato per unire la conoscenza diretta del territorio con la valorizzazione delle eccellenze locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Bandecchi e Maria Rosaria Boccia in tour in Campania

