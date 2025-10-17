Reggio Emilia blitz dei piromani dei cassonetti dei rifiuti

Reggio Emilia, 17 ottobre 2025 – E' stata una notte impegnativa per i vigili del fuoco di Reggio, intervenuti su almeno 4-5 incendi di cassonetti avvenuti in centro, in particolare tra via Melato, via Petrolini via Tamagno, a poca distanza tra loro. I primi allarmi sono arrivati alla centrale operativa del comando di via della Canalina verso le quattro, con ulteriori segnalazioni giunte poco dopo. E' evidente un'azione di qualche piromane, che ha voluto prendersela con cassonetti delle immondizie e di scarti vari. Per fortuna non si registrano conseguenze ad autovetture in sosta nelle vicinanze e neppure ad abitazioni o altre strutture.

