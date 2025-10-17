Reggio Calabria ospita la tappa dell’European Youth Basketball League

Torna a Reggio Calabria il grande basket internazionale. Il PalaCalafiore ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’“European Youth Basketball League”. In riva allo Stretto fino al 19 ottobre una tappa della Eybl (European Youth Basketball League), prestigioso torneo internazionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

