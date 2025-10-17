Reggio Calabria ospita la tappa dell’European Youth Basketball League
Torna a Reggio Calabria il grande basket internazionale. Il PalaCalafiore ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’“European Youth Basketball League”. In riva allo Stretto fino al 19 ottobre una tappa della Eybl (European Youth Basketball League), prestigioso torneo internazionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leonardo Elzi di Gorla Minore vince la Gara Nazionale di Moda a Reggio Calabria. - facebook.com Vai su Facebook
Ai domiciliari una 25enne di Reggio Calabria, accusata di aver ucciso i figli, soffocandoli, dopo il parto avvenuto nel luglio 2024. Si cerca anche un terzo corpicino, di un altro neonato, che la giovane avrebbe dato alla luce tre anni fa Giuseppe Lisi #GR1 - X Vai su X
Reggio Calabria ospita la tappa dell’European Youth Basketball League - organizzato dalla Vis Reggio Calabria The post Reggio Calabria ospita la tappa dell’European Youth Basketball League appeared f ... Si legge su msn.com
Grande festa a Reggio Calabria con il volley S3 - Il Pala Calafiore ha ospitato l'ultimo appuntamento 2025 della kermesse riservata ai più piccoli organizzata dalla Fipav. tuttosport.com scrive
"Una ragazza per il cinema" fa tappa a Reggio Calabria - All'arena dello Stretto di Reggio, una delle tappe regionali del concorso "Una ragazza per il cinema". Segnala rainews.it