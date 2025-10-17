Regalone della Consulta a De Luca
La Corte costituzionale invita lo Stato a essere meno rigido con le Regioni in deficit: «Si usi parte del contributo dovuto a Roma in investimenti». Beffa per gli enti virtuosi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Terzo mandato, per la Consulta la legge salva-De Luca della Campania è incostituzionale - Lo ha deciso la Consulta, decretando l’illegittimità della norma della Regione Campania che consente al governatore uscente di candidarsi per ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
De Luca, io candidato capolista? Aspetto motivazioni Consulta - Intanto sono in concorrenza con Trump per il papato, poi verifichiamo se è possibile candidarsi come capolista". Lo riporta ansa.it
Vincenzo De Luca non si può ricandidare in Campania: la sentenza della Consulta sul terzo mandato. La reazione: “Tesi strampalata” - La reazione del governatore: “Si dovrà cancellare la scritta: la legge è uguale per ... Come scrive fanpage.it