Reddit l' intelligenza artificiale ha suggerito agli utenti di provare l’eroina

Wired.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova funzionalità AI di Reddit ha fornito informazioni mediche false e tendenziose, mettendo a rischio la salute dei suoi utenti. 🔗 Leggi su Wired.it

reddit l intelligenza artificiale ha suggerito agli utenti di provare l8217eroina

© Wired.it - Reddit, l'intelligenza artificiale ha suggerito agli utenti di provare l’eroina

Approfondisci con queste news

Reddit Answers sotto accusa: l’IA suggerisce l’eroina come rimedio per il dolore cronico! - I moderatori di Reddit Answers chiedono strumenti di controllo dopo che l’IA ha fornito consigli pericolosi e impossibili da disattivare ... igizmo.it scrive

reddit intelligenza artificiale haReddit Answers sotto accusa: l’IA suggerisce il consumo di eroina - Reddit Answers finisce nella bufera dopo aver consigliato farmaci illegali e rimedi rischiosi. Come scrive msn.com

Reddit vuole rivedere il suo accordo con Google sull'intelligenza artificiale - Reddit rinegozia l’accordo da 60 milioni con Google per l’AI: la piattaforma vuole più valore per i suoi dati, considerati fondamentali per addestrare i modelli ... Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Reddit Intelligenza Artificiale Ha