Reddit l' intelligenza artificiale ha suggerito agli utenti di provare l’eroina
La nuova funzionalità AI di Reddit ha fornito informazioni mediche false e tendenziose, mettendo a rischio la salute dei suoi utenti. 🔗 Leggi su Wired.it
Approfondisci con queste news
In questa lista non troverete mezze misure, ma solo i migliori film di sempre per coerenza narrativa e scorrevolezza. Almeno secondo Reddit. Ecco 10 rari film che risultano perfetti dal primo all'ultimo minuto, secondo Reddit: trovate l'approfondimento e la lista - facebook.com Vai su Facebook
Reddit Answers sotto accusa: l’IA suggerisce l’eroina come rimedio per il dolore cronico! - I moderatori di Reddit Answers chiedono strumenti di controllo dopo che l’IA ha fornito consigli pericolosi e impossibili da disattivare ... igizmo.it scrive
Reddit Answers sotto accusa: l’IA suggerisce il consumo di eroina - Reddit Answers finisce nella bufera dopo aver consigliato farmaci illegali e rimedi rischiosi. Come scrive msn.com
Reddit vuole rivedere il suo accordo con Google sull'intelligenza artificiale - Reddit rinegozia l’accordo da 60 milioni con Google per l’AI: la piattaforma vuole più valore per i suoi dati, considerati fondamentali per addestrare i modelli ... Come scrive libero.it