Reazione a Catena 17 ottobre 2025 | le Tre Stagioni vincono 76.500 euro!
Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 17 ottobre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel preserale prevale sempre “Reazione a Catena” con il 25,4% di share e 4 milioni 154 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Non proprio un colpo di scena, ma una reazione a catena: ora gli striscioni spuntano anche sulla facciata del Mordani, con docenti e lavoratori che in una lettera attaccano duramente il Comune per la decisione e per le mancate iniziative di questi anni per ren - facebook.com Vai su Facebook
Reazione a Catena 17 ottobre 2025: le Tre Stagioni vincono 76.500 euro! - Il gioco di Rai1, anche quest'anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campionesse le Tre Stagioni di Novara, t ... msn.com scrive
Reazione a Catena, le Tre Stagioni toccano il tasto giusto e conseguono una vincita record - Le Tre Stagioni non dimezzano all'Ultima Catena e mettono a segno una delle vincite più alte di questa edizione di Reazione a Catena ... Riporta ilsipontino.net
Reazione a Catena, magro epilogo per le Tre Stagioni e sui social parte lo sfottò: "Ridono troppo senza motivo" - Le campionesse hanno messo a segno un'altra vittoria ma sui social si ironizza sulla cifra: "Con 90 euro a testa potranno darsi alla pazza gioia". Si legge su libero.it