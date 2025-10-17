Re Carlo e Camilla in Italia il 23 ottobre l’incontro con papa Leone XIV

(Adnkronos) – I Reali d’Inghilterra saranno in visita di Stato alla Santa Sede il prossimo 23 ottobre, quando saranno ricevuti in udienza da papa Leone XIV. La visita, illustrata nei dettagli in un briefing in Vaticano, sarà articolata e vivrà momenti di spiritualità come ha chiesto Re Carlo. Il sovrano inglese e la Regina consorte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Una sera a cena con Re Carlo III, 76 anni, e la Regina Camilla, 77 anni. - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo e Camilla in Vaticano a fine ottobre: “Visita di Stato per il Giubileo” - X Vai su X

Re Carlo e Camilla in Italia, il 23 ottobre l’incontro con papa Leone XIV - 45 saranno nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura dove a Re Carlo sarà insignito di un titolo onorifico ad personam. Scrive msn.com

Re Carlo e la regina Camilla il 22 e 23 ottobre da papa Leone. E il sovrano diverrà «Confratello» dei monaci di San Paolo - Primo incontro tra Carlo III e il pontefice, dopo il rinvio della visita di Stato nell'aprile scorso. Secondo msn.com

I reali Carlo e Camilla il 23 ottobre in Vaticano - L'arrivo è previsto il giorno prima ma il programma è concentrato tutto il 23, quando Carlo arriverà alle 10. Si legge su msn.com