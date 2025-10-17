Re Carlo angosciato da suo fratello Andrea | Sta vivendo un dilemma atroce

Re Carlo si trova in una situazione angosciosa, non avrebbe mai voluto trovarsi in queste condizioni a causa di suo fratello Andrea. Sua Maestà sta vivendo “un dilemma atroce”, perché deve decidere come comportarsi col Principe dopo i nuovi scandali legati al caso Epstein. Re Carlo, le rivelazioni del libro di Virginia Giuffre. La situazione è precipitata quando sono stati rivelati alcuni estratti del libro autobiografico di Virginia Giuffre, morta a 41 anni, che ha accusato il Principe Andrea per abusi. Nel volume, che sarà pubblicato postumo, la donna racconta in modo particolareggiato i tre incontri avuti con Andrea dove avrebbe subito violenza, anche se il fratello di Carlo ha sempre negato. 🔗 Leggi su Dilei.it

