RDRnetwork trasforma la comunicazione in azione: podcast, video e articoli per l’inclusione. In un panorama mediatico spesso dominato da spettacolarizzazione e superficialità, RDRnetwork – Rainbow Diversamente RADIO TV – si distingue come presidio autentico di comunicazione sociale. Fondata nel 2005, è la prima radio sociale in Italia dedicata a raccogliere e diffondere le voci di chi vive la disabilità, il disagio sanitario, l’assistenza familiare e ogni forma di esclusione. Non per fare audience, ma per fare giustizia. Un microfono sempre aperto. RDRnetwork nasce con una missione chiara: dare voce a chi non ha voce. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - RDRnetwork: la prima radio sociale che dà voce alla disabilità