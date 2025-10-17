RB Lipsia-Amburgo sabato 18 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Settimo turno di Bundesliga e scende in campo il RB Lipsia di Werner impegnato in casa contro il neopromosso Amburgo. Per i Roten Bullen pareggio sul campo del Borussia Dortmund che rinnova le speranze di lottare per il secondo posto: la squadra è in crescita e soprattutto le stelle sono tornate sui loro standard, pertanto l’obiettivo minimo adesso può considerarsi l’accesso alla Champions League. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - RB Lipsia-Amburgo (sabato 18 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

