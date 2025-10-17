RB Lipsia-Amburgo sabato 18 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimo turno di Bundesliga e scende in campo il RB Lipsia di Werner impegnato in casa contro il neopromosso Amburgo.  Per i Roten Bullen pareggio sul campo del Borussia Dortmund che rinnova le speranze di lottare per il secondo posto: la squadra è in crescita e soprattutto le stelle sono tornate sui loro standard, pertanto l’obiettivo minimo adesso può considerarsi l’accesso alla Champions League. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

rb lipsia amburgo sabato 18 ottobre 2025 ore 15 30 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - RB Lipsia-Amburgo (sabato 18 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

Borussia Dortmund-RB Lipsia e i pronostici sulle partite della 6° giornata di Bundesliga - Analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse 6° giornata Bundesliga. Secondo betitaliaweb.it

rb lipsia amburgo sabatoBorussia Dortmund-Lipsia 1-1: diretta live e risultato finale - Dove vedere in tv e in streaming la partita della Bundesliga ... Da calciomagazine.net

Lipsia, Poulsen in uscita: può lasciare dopo 12 anni, iniziati i dialoghi con l'Amburgo - L'attaccante danese, reduce da un'annata in cui non ha trovato molto spazio e di conseguenza non ha ... Da m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rb Lipsia Amburgo Sabato