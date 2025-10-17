Razionalizzazione e modernizzazione Ecco il piano Mattei per la difesa
La riforma del giugno 2024 ha segnato un punto di svolta nella struttura del ministero della Difesa, separando per la prima volta la figura del segretario generale da quella del direttore nazionale degli armamenti. Una scelta che mira a garantire efficienza e chiarezza di competenze in un comparto centrale per la sicurezza nazionale. La novità non è solo organizzativa. Il segretariato è oggi guidato da un civile proveniente dalla magistratura amministrativa, Fabio Mattei, il primo a ricoprire l’incarico in forma distinta e autonoma. Il suo intervento alla commissione Difesa della Camera ha offerto una mappa precisa del nuovo assetto e delle direttrici che intende imprimere all’amministrazione. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altre letture consigliate
Situata nei pressi della Muccheria, in una posizione baricentrica rispetto ai padiglioni principali del complesso manicomiale, l’edificio della Cucina (1961) rappresenta uno degli esempi più significativi di razionalizzazione funzionale all’interno dell’Ospedale P - facebook.com Vai su Facebook
Razionalizzazione e modernizzazione. Ecco il piano Mattei per la difesa - La riforma del giugno 2024 ha segnato un punto di svolta nella struttura del ministero della Difesa, separando per la prima volta la figura del segretario generale da quella del direttore nazionale de ... Scrive formiche.net
Piano Mattei: Esteri Senato, focus su informazione, coinvolgimento Ue e formazione - "Fornire, nelle prossime relazioni sullo stato di attuazione del Piano Mattei, strumenti informativi addizionali sui cronoprogrammi progettuali, sulle ... Riporta ilsole24ore.com
Governo: presenta Piano Mattei al Vertice Giappone-Africa-TICAD 9 a Tokyo - L'Italia ha preso parte a Tokyo, su invito delle autorita' giapponesi, alla nona edizione del Vertice Giappone- Si legge su ilsole24ore.com