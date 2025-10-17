Razionalizzazione e modernizzazione Ecco il piano Mattei per la difesa

Formiche.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma del giugno 2024 ha segnato un punto di svolta nella struttura del ministero della Difesa, separando per la prima volta la figura del segretario generale da quella del direttore nazionale degli armamenti. Una scelta che mira a garantire efficienza e chiarezza di competenze in un comparto centrale per la sicurezza nazionale. La novità non è solo organizzativa. Il segretariato è oggi guidato da un civile proveniente dalla magistratura amministrativa, Fabio Mattei, il primo a ricoprire l’incarico in forma distinta e autonoma. Il suo intervento alla commissione Difesa della Camera ha offerto una mappa precisa del nuovo assetto e delle direttrici che intende imprimere all’amministrazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

