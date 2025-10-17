Ravezzani critico su Tudor | C’è un’osservazione che voglio fargli non mi sta piacendo da questo punto di vista L’analisi

Ravvezzani critica il tecnico della Juventus: la rosa non sarà perfetta, ma l’allenatore non sta riuscendo a valorizzare i giocatori che ha. Una gestione che non convince, un potenziale non sfruttato. Il giornalista  Fabio Ravezzani, intervenuto durante la trasmissione “Maracanà” su  TMW Radio, è tornato a parlare della  Vecchia Signora, esprimendo forti perplessità sul lavoro di  Igor Tudor. Secondo l’opinionista, il problema principale del tecnico croato, in questo momento, è l’incapacità di valorizzare le risorse a sua disposizione. Ravezzani: una gestione che non convince. L’analisi del noto giornalista è un attacco diretto alla gestione della rosa da parte dell’allenatore bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ravezzani critico su Tudor: «C'è un'osservazione che voglio fargli, non mi sta piacendo da questo punto di vista». L'analisi

