Ravezzani critico su Tudor | C’è un’osservazione che voglio fargli non mi sta piacendo da questo punto di vista L’analisi
Ravvezzani critica il tecnico della Juventus: la rosa non sarà perfetta, ma l’allenatore non sta riuscendo a valorizzare i giocatori che ha. Una gestione che non convince, un potenziale non sfruttato. Il giornalista Fabio Ravezzani, intervenuto durante la trasmissione “Maracanà” su TMW Radio, è tornato a parlare della Vecchia Signora, esprimendo forti perplessità sul lavoro di Igor Tudor. Secondo l’opinionista, il problema principale del tecnico croato, in questo momento, è l’incapacità di valorizzare le risorse a sua disposizione. Ravezzani: una gestione che non convince. L’analisi del noto giornalista è un attacco diretto alla gestione della rosa da parte dell’allenatore bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Inter, Ravezzani critico: "Chivu non mi convince quando dice che..." - X Vai su X
? Ravezzani (TMW Radio): Il Milan è più forte del previsto! Il Centrocampo: «Modric sta giocando da Modric e Rabiot era un colpo che nessuno si aspettava. Due fuoriclasse». #Milan #Allegri #Ravezzani #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Ravezzani punge: 'La Juve vince con un gol contestato dall’Inter, poi Tudor piange' - Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha pubblicato un post provocatorio sul proprio account X, sottolineando come le lamentele di Igor Tudor per l'arbitraggio in Hellas Verona - Scrive it.blastingnews.com
Ravezzani sul derby d'Italia: 'Juve sempre arroccata, l'Inter crolla per il portiere' - Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato su X la partita fra Juventus e Inter, vinta per 4 a 3 dai padroni di casa. Riporta it.blastingnews.com