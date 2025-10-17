Ravello trovato morto il pizzaiolo Fabio Celella forse caduto mentre cercava il cellulare
Il corpo ritrovato a 15 metri di profondità. Si è chiuso nel modo più tragico il mistero della scomparsa di Fabio Celella, 45 anni, pizzaiolo originario di Amorosi (Benevento) e da anni impiegato all’ hotel Caruso di Ravello. L’uomo, disperso dal 14 ottobre, è stato ritrovato senza vita questa mattina in un’intercapedine dell’ Auditorium Oscar Niemeyer, a circa 15 metri di profondità. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri della compagnia di Amalfi, coordinati dal comandante Alessandro Bonsignore, Celella sarebbe caduto nel vuoto mentre tentava di recuperare il suo telefono cellulare. Una fatalità che gli sarebbe costata la vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
