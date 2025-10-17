Ravello scomparso nel nulla pizzaiolo sannita | impiegate unità cinofile

Tempo di lettura: < 1 minuto Ore di apprensione a Ravello dove non si hanno più notizie di Fabio Celella, pizzaiolo di 45 anni originario di Amorosi che lavora presso una importante struttura ricettiva della zona. Di lui non c’è più traccia da 48 ore con il suo telefono che ha squillato a lungo per poi risultare irraggiungibile. Preoccupati colleghi ed amici che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Alle sue ricerche stanno partecipando anche unità cinofile. A quanto pare dal suo alloggio non manca nulla, motivo per il quale quello di Celella non dovrebbe essere un allontanamento volontario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

