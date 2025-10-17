Ravello operazioni in corso per recuperare il corpo del pizzaiolo sannita

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ancora in corso a Ravello, le operazioni per il recupero del corpo privo di vita del cuoco Fabio Celella, 45 anni pizzaiolo originario del Beneventano scomparso dalla serata di martedì. Vigili del fuoco e carabinieri stanno lavorando per recuperare il corpo dell’uomo privo di vita ritrovato in un’intercapedine nei pressi dell’auditorium di Ravello. Non è ancora chiaro cosa ne abbia causato la morte. Non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella della caduta. Sul posto, con l’incarico di effettuare un primo esame esterno sulla salma il medico legale.   L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

