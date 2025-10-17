Ratings Reload Raddoppia | Rilasciato il Team 2 con tanta Serie A!

L’evento Ratings Reload prosegue con il rilascio del suo attesissimo Team 2! La campagna, nata dalle richieste della community, continua a portare significativi potenziamenti, PlayStyle mancanti e modifiche alle statistiche base dei giocatori che ne avevano più bisogno. Il Team 2 introduce una nuova selezione di carte speciali, offrendo ai giocatori l’opportunità di aggiornare la propria rosa con atleti che hanno ricevuto quel boost tanto richiesto. Continuate a monitorare le nuove Evoluzioni a tema e le SBC per sfruttare al meglio questa seconda ondata di potenziamenti! You wanted it, you got it. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

