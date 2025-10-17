rassegna di incontri e cineforum sulla crisi dei rapporti umani

"Chi sono io senza di te? L’altro: risorsa o nemico?". Prende il via la rassegna di incontri e cineforum presso il Cinema Teatro Moderno di Savignano, organizzata dall’ Unità Pastorale Savignano in collaborazione con il Centro culturale Il Tralcio, Focolari Romagna, Var-Associazione Ragazzi, asilo infantile Vittorio Emanuele II, Istituto di istruzione superiore "Marie Curie", istituti comprensivi di Savignano e San Mauro Pascoli. Da mercoledì si succederanno sul palco quattro incontri, tre cineforum con don Filippo Cappelli e uno spettacolo teatrale. Alla presentazione c’erano don Piergiorgio Farina e il sindaco Nicola Dellapasqua che hanno detto: "In un momento storico difficile, segnato da guerre, povertà, ingiustizie e incertezza socio-economica e culturale, la Commissione culturale delle parrocchie di Savignano sul Rubicone propone alcuni spunti di riflessione per approfondire le cause della crisi che coinvolge l’umanità intera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

