Arezzo, 17 ottobre 2025 – Torna “Cori in Circolo”, la rassegna corale scolastica che ogni anno dà voce a centinaia di giovani da tutta la Toscana. Si tratta della quarta edizione dell’iniziativa promossa dal Circolo Artistico di Arezzo, in collaborazione con il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e con il sostegno del Comune di Arezzo, il patrocinio della Provincia e del Consiglio Regionale della Toscana, oltre al contributo di alcuni sponsor. Tra i protagonisti ci sarà anche l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini, che si esibirà nella sessione 3, mercoledì 22 ottobre alle ore 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rassegna “Cori in Circolo”. Protagonista anche l’Istituto Comprensivo di Terranuova