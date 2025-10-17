Rassegna Cori in Circolo Protagonista anche l’Istituto Comprensivo di Terranuova
Arezzo, 17 ottobre 2025 – Torna “Cori in Circolo”, la rassegna corale scolastica che ogni anno dà voce a centinaia di giovani da tutta la Toscana. Si tratta della quarta edizione dell’iniziativa promossa dal Circolo Artistico di Arezzo, in collaborazione con il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e con il sostegno del Comune di Arezzo, il patrocinio della Provincia e del Consiglio Regionale della Toscana, oltre al contributo di alcuni sponsor. Tra i protagonisti ci sarà anche l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini, che si esibirà nella sessione 3, mercoledì 22 ottobre alle ore 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it
