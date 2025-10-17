Rapporti tesi tra Francesco Totti e sua figlia Chanel? Spuntano i presunti motivi

Il legame tra Francesco Totti e la figlia Chanel sembra attraversare un momento di tensione. A lanciare l’indiscrezione è Alberto Dandolo nella sua rubrica I buoni, i brutti, i cattivi sul settimanale Oggi. L’ex capitano della Roma non avrebbe visto di buon occhio una recente decisione della secondogenita. Una scelta che, secondo i ben informati, avrebbe generato un piccolo gelo familiare tra padre e figlia. Il no di Francesco Totti al sogno televisivo della figlia. Stando a quanto riportato dal settimanale, Totti non avrebbe intenzione di assecondare il desiderio di Chanel di entrare nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Rapporti tesi tra Francesco Totti e sua figlia Chanel? Spuntano i presunti motivi

