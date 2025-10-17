Raposo una vita da impostore | calciatore per 22 anni senza mai scendere in campo
Soprannominato il "Kaiser" per una vaga somiglianza con Beckenbauer, ma anche per un fisico grassoccio che, secondo i suoi amici, ricordava una bottiglia di birra. Dal 1979 al 2001 è stato un giocatore professionista senza mai giocare una partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
